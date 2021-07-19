18 Temmuz 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dizi, film ve haber bültenlerinin Pazar reytingleri

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:31

18 Temmuz reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı televizyonlarda Masterchef Türkiye, Recep İvedik 6, Avcı: Kış Savaşı, Sağlık Oluversin Gari, Star'da Ada Masalı, Cehennem Melekleri 2, Baş Belası, San Andreas Fayı filmi ekrana geldi. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından belirleniyor. Peki 18 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazar reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 18 Temmuz 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte pazar akşamının en çok izlenen yapımları...

18 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

18 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - İTALYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI

2 - UEFA EURO 2020 KUPA TÖRENİ

3 - BAŞ BELASI

4 - FOX ANA HABER

5 - MASTERCHEF TÜRKİYE

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - İTALYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI

2 - UEFA EURO 2020 KUPA TÖRENİ

3 - BAŞ BELASI

4 - FOX ANA HABER

5 - MASTERCHEF TÜRKİYE