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Medya

18 Temmuz reyting sonuçları: Yaz Şarkısı, MasterChef All Star, Dönence reyting sıralaması

18 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı Kanal D'de Dönence dizisinin 3. bölümü ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de MasterChef All Star izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Aynı zamanda Star TV'de Yabancı Sinema Ip Man, Fox TV'de Recep İvedik isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu. TRT1'de ise Sen Türkülerini Söyle isimli yarışma programı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 18 Temmuz 2023 reyting sonuçları

19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
18 Temmuz reyting sonuçları: Yaz Şarkısı, MasterChef All Star, Dönence reyting sıralaması
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18 Temmuz 2023 Salı reyting sonuçları, izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, IP Man, Sen Türkülerini Söyle, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 18 Temmuz reyting sonuçları

18 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 DONENCE KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

8 DONENCE (OZET) KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 IP MAN (Y.S) STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 DONENCE KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 DONENCE (OZET) KANAL D

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 DONENCE KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 DONENCE (OZET) KANAL D

6 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SICAK GELISME KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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