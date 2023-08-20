19 Ağustos reyting sonuçları: Cumartesi reyting tablosu nasıl şekillendi?

19 Ağustos reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Öldürme Arzusu, Show TV'de Rambo: Son Kan, ATV'de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma isimli yabancı sinema filmleri seyirciyle buluştu. Star TV'de Kolonya Cumhuriyeti, TRT1'de Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas, Fox TV'de Altına Hücum isimli yerli sinema filmleri izleyici karşısına çıktı. TV8'de ise MasterChef All Star'da yarışma heyecanı devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 19 Ağustos 2023 reyting sonuçları



19 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada TRT 1'de ekranlara gelen "Sen Türkülerini Söyle", 3. sırada ise "FOX Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "FOX Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı.

19 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.