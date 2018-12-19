19 Aralık reyting sonuçları 2018 Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi kim birinci oldu

19 Aralık reyting sonuçları yayında mı? 2018 Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi kim birinci oldu? 19 Aralık 2018 reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması merak ediliyor. Çarşamba akşamı reyting sıralaması belli oluyor. İki dizi her hafta olduğu gibi bu hafta da kıran kırana bir yarış gösterdi. Bu dizilerden Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz günlerde açıklanan Google 2018 aramalarında en çok aranan dizi unvanını almıştı. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz reytingleri nasıl? TRT1’in en iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul reytingleri araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul ise 5 sezondur en çok izlenen ve konuşulan diziler arasındaki yerini koruyor. Peki Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi lider oldu? Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, beşinci sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. En son haberler ve son dakika haberler star.com.tr'de...

19 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 12 ARALIK 2018

Çarşamba gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

12 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, beşinci sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz, beşinci sırada Jet Sosyete, altıncı sırada ise Sen Anlat Karadeniz (Özet) yer aldı.

TOTAL

AB

18 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Salı gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

18 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirveyi kaptı. Totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu. Beşinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özet), altıncı sırada Esra Erol'da, yedinci sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda da Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu. Beşinci sırada Masterchef Türkiye, altıncı sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özet), yedinci sırada sırada ise Ölümsüz Polisler (Y.S.) yer aldı.

TOTAL

AB

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.