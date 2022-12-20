İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2022 Salı / 27 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6577
  • EURO
    19,7993
  • ALTIN
    1076.61
  • BIST100
    5357.19
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 19 Aralık reyting sonuçları: Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Sipahi reyting sıralaması
Medya

19 Aralık reyting sonuçları: Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Sipahi reyting sıralaması

19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Sipahi, Çin Seddi, MasterChef Türkiye, Bir Küçük Gün Işığı, Aykut Enişte 2, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazartesi dizilerinin reyting listesi

20 Aralık 2022 Salı 09:57 - Güncelleme:
19 Aralık reyting sonuçları: Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Sipahi reyting sıralaması
ABONE OL

19 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazartesi Kanal D ekranlarında Çin Seddi isimli yabancı sinema filmi yayınlanırken, Star TV'de Aykut Enişte 2 isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu. TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Show TV'de Sipahi, Fox TV'de ise Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ekrana geldi. Peki pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 19 Aralık 2022 reyting sonuçları

19 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Brezilya Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Japonya Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Brezilya Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Japonya Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

19 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.