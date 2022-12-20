19 Aralık reyting sonuçları: Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Sipahi reyting sıralaması

19 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazartesi Kanal D ekranlarında Çin Seddi isimli yabancı sinema filmi yayınlanırken, Star TV'de Aykut Enişte 2 isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu. TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Show TV'de Sipahi, Fox TV'de ise Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ekrana geldi. Peki pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 19 Aralık 2022 reyting sonuçları



19 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Brezilya Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Japonya Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Brezilya Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Japonya Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

19 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.