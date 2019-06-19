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19 Haziran reyting sonuçları! Hangi program 19 Haziran reytinglerde kaçıncı oldu?

Vatandaşlar, ‘19 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program 19 Haziran reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. Eğlence programları ve sinema filmlerinin yoğun olduğu yayın akışında vatandaşlar yayın akışı sırasında en çok hangi filmin ya da eğlence programının izlendiğini merak ediyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız. İşte 19 Haziran reyting sonuçları haberimizin detayları…

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‘19 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program 19 Haziran reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularının yanıtlarını medya sever vatandaşlarımız şimdiden merak etmeye başladı. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız. Eğlence programları ve sinema filmlerinin yoğun olduğu yayın akışında hangi programların üst sıralara yer alacağı tahmin ediliyor. Bu akşam Kanal D’de Afili Aşk dizisi, Star’da Kapanmadan Kazan, Show TV’de Güldür Güldür, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1’de Keşif, TV8’de ise Survivor Türkiye-Yunanistan ekranlara gelecek. İşte 19 Haziran reyting sonuçları haberimizin detayları…

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

19 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

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