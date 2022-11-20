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Medya

19 Kasım reyting sonuçları: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Darmaduman reyting sıralaması

19 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Prometheus, Darmaduman, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Cumartesi dizilerinin reyting listesi

20 Kasım 2022 Pazar 09:44 - Güncelleme:
19 Kasım reyting sonuçları: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Darmaduman reyting sıralaması
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19 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programı, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de yabancı sinema filmi Prometheus, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim ve Fox TV'de Darmaduman dizisi ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki en çok ne izlendi? İşte 19 Kasım 2022 reyting sonuçları

19 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana haber hafta sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.19 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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