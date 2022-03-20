19 Mart 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

20 Mart 2022 Pazar 10:21 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 10:21

19 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Tünel (Yabancı Sinema), FOX Tv'de Recep İvedik 4, Tv8'de Survivor All Star, Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 19 Mart reyting sıralaması

19 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KARDESLERIM ATV

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 KARDESLERIM ATV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

8 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D