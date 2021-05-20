20 Mayıs 2021 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:29

Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Çarşamba akşamı Survivor, Survivor, Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Benim Adım Melek dizisi (final) izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 19 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 19 Mayıs 2021 reyting sonuçları

19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

10 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL FINAL TRT 1

Sadakatsiz 30.bölüm izle (son bölüm)

Kuruluş Osman 59. bölüm izle!

Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayında!

Teşkilat 12. bölüm fragmanı yayınlandı!