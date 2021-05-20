Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Çarşamba akşamı Survivor, Survivor, Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Benim Adım Melek dizisi (final) izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 19 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 19 Mayıs 2021 reyting sonuçları
19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 HAVA DURUMU ATV
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
9 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
6 BENIM ADIM MELEK TRT 1
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SURVIVOR TV8
10 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL FINAL TRT 1