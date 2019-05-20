19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs reyting sırlamasında hangi dizi kaçıncı oldu?

19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gününü evde geçiren vatandaşlar ve medya severler, 19 Mayıs reyting sırlamasında hangi dizinin AB, Total ve ABC1’de kaçıncı olduğunu merak ediyor. Survivor, Kardeş Çocuklar, Elimi Bırakma, Savaşçı ve Çok güzel Hareketler 2’nin reyting sıralamasında kaçıncı olacağı araştırılıyor. 19 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 12 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda AB’de Elimi Bırakma, Total’de Savaşçı, ABC1’de is Gülbin Tosun’la FOX Ana Haber birinci sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları…

19 MAYIS REYTİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Mayıs resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

12 MAYIS REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.