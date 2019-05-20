19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs reyting sırlamasında hangi dizi kaçıncı oldu?
Dizi severler ve medyayı yakından takip eden vatandaşlar, ‘19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt ararken 19 Mayıs reyting sıralamasında hangi dizinin kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. Pazar gününü evde geçiren vatandaşlar için ekrana gelen, Survivor, Kardeş Çocuklar, Elimi Bırakma, Savaşçı ve Çok güzel Hareketler 2 arasında reyting çekişmesi yaşanacağı bekleniyor. Resmi sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 12 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda AB’de Elimi Bırakma, Total’de Savaşçı, ABC1’de is Gülbin Tosun’la FOX Ana Haber birinci sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları…
19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gününü evde geçiren vatandaşlar ve medya severler, 19 Mayıs reyting sırlamasında hangi dizinin AB, Total ve ABC1’de kaçıncı olduğunu merak ediyor. Survivor, Kardeş Çocuklar, Elimi Bırakma, Savaşçı ve Çok güzel Hareketler 2’nin reyting sıralamasında kaçıncı olacağı araştırılıyor. 19 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 12 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda AB’de Elimi Bırakma, Total’de Savaşçı, ABC1’de is Gülbin Tosun’la FOX Ana Haber birinci sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları…
19 MAYIS REYTİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Mayıs resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
12 MAYIS REYTİN SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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