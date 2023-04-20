19 Nisan reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe reyting sıralaması

19 Nisan reyting sonuçları; Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, ATV'de ise Kuruluş Osman dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. TRT1'de önce Tay, sonra da Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 isimli yerli sinema filmleri yayınlanırken, Show TV'de bir başka yerli sinema Tarzan Rıfkı ekrana geldi. TV8'de ise Survivor 2023 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 19 Nisan 2023 reyting sonuçları



19 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah" yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" Total'de 13., AB'de ise 5. sırada yer alırken, Star TV'de ekrana gelen "Beşiktaş-Atletico Madrid Dostluk Karşılaşması" Total'de 10., AB'de 13. sırada yer aldı. 19 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.