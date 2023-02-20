19 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması nasıl şekillendi?

19 Şubat reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazar akşamı ekranlarda dizilerin tekrar bölümleri ve sinema filmleri yayınlandı. Kanal D'de Cehennem Melekleri filmi ekrana gelirken, ATV'de Ateş Kuşları dizisi tekrar bölümüyle seyirci karşısına geçti. TRT1'de ise Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Fox TV'de Ego, Show TV'de Kızılcık Şerbeti isimli dizinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 19 Şubat 2023 reyting sonuçları



19 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2. sırada "Fox Haber Özel Haluk Levent" yayının tekrarı, 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Ne Oluyor?" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2.sırada "Fox Haber Özel Haluk Levent" yayının tekrarı, 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Orta Sayfa Deprem Özel" yer aldı.

19 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.