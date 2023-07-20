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Medya

19 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Gerzek Şaban, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması

19 Temmuz reyting sonuçları izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Armageddon, ATV'de ise Uzaydan Gelen Fırtına isimli yabancı sinema filmleri yayınlanırken, aynı saatlerde Show TV'de Avanak Abdi, Fox TV'de Orta Direk Şaban isimli yerli sinema filmleri seyirci karşısına çıktı. TRT1'de Benim Güzel Ailem dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşurken, Star TV'de Patlat Kazan, TV8'de MasterCheff All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 19 Temmuz 2023 reyting sonuçları

20 Temmuz 2023 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
19 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Gerzek Şaban, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması
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19 Temmuz 2023 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Çarşamba akşamı Avanak Abdi, Armageddon, Uzaydan Gelen Fırtına, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Orta Direk Şaban ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 19 Temmuz reyting sonuçları

19 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Gerzek Şaban yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 GERZEK SABAN (T.S) SHOW TV

4 FOX ANA HABER FOX

5 ORTA DIREK SABAN (T.S) FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 AVANAK APTI (T.S) SHOW TV

9 UZAYDAN GELEN FIRTINA (Y.S) ATV

10 KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 FOX ANA HABER FOX

4 BENIM GUZEL AILEM (OZET) TRT 1

5 ARMAGEDDON (Y.S) KANAL D

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 GERZEK SABAN (T.S) SHOW TV

8 ORTA DIREK SABAN (T.S) FOX

9 KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 FOX ANA HABER FOX

4 BENIM GUZEL AILEM (OZET) TRT 1

5 ARMAGEDDON (Y.S) KANAL D

6 GERZEK SABAN (T.S) SHOW TV

7 KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SICAK GELISME KANAL D

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