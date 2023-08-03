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Medya

2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Benim Güzel Ailem, Yaz Şarkısı, Maviye Sürgün reytingleri

2 Ağustos 2023 Çarşamba reyting sonuçları TİAK tarafından sıralandı. Dün akşam televizyonlarda; Maviye Sürgün, Tenet, Gökdelen, Kahraman Koala Blinky Bill, Benim Güzel Ailem, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 2 Ağustos reyting sonuçları

3 Ağustos 2023 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Benim Güzel Ailem, Yaz Şarkısı, Maviye Sürgün reytingleri
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2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Gökdelen (Yabancı Sinema), Star TV'de Kahraman Koala Blinky Bill (Yabancı Sinema), Fox TV'de Yaz Şarkısı, Show Tv'de Maviye Sürgün, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Benim Güzel Ailem ve ATV'de Tenet (Yabancı Sinema) dizisi ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 2 Ağustos 2023 reyting sonuçları

2 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 YAPIM

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