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Medya

2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Yargı, Teşkilat reyting sıralaması

2 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Kanal D ekranlarında Yargı'nın yeni bölümü, TRT1'de Teşkilat'ın yeni sezonundan ilk bölümü yayınlanırken Fox TV'de de Tozluyaka ve TV8'de Masterchef ile ekrana geldi.Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 2 Ekim 2022 reyting sonuçları

3 Ekim 2022 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Yargı, Teşkilat reyting sıralaması
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2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Hababam Sınıfı Tatilde reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 2 Ekim 2022 Pazar reyting sıralaması

2 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Tozluyaka yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

2 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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