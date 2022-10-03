2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Yargı, Teşkilat reyting sıralaması

2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Hababam Sınıfı Tatilde reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 2 Ekim 2022 Pazar reyting sıralaması

2 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Tozluyaka yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

2 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.