2 Ekim reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Pazartesi akşamı Kanal D'de Mahalleden Arkadaşlar isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluşurken, aynı saatlerde TRT1'de yabancı sinema filmi Sultan ekrana geldi. Star TV'de Ömer, ATV'de Safir ve Fox TV'de Bambaşka Biri isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Aile dizisi tekrar bölümü ile, TV8'de ise MasterChef All Star yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 2 Ekim 2023 reyting sonuçları



2 EKİM 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star yer aldı. ATV'nin dizisi Safir ikinci sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırada reyting tablosunda yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada TV8'in reyting rekortmeni yarışması Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri, üçüncü sırada İsrail yapımı Shtisel'in yerli uyarlaması Ömer dizisi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.