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Medya

2 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Güldür Güldür, Ya Çok Seversen reyting sıralaması

2 Eylül 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Melefiz 2: Kötülüğün Gücü, Belalı Karakol, Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey, Aile Hükümeti ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 2 Eylül reyting sonuçları

3 Eylül 2023 Pazar 09:21 - Güncelleme:
2 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Güldür Güldür, Ya Çok Seversen reyting sıralaması
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2 Eylül reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen dizisi yeni bölümüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde ATV'de Malefiz 2: Kötülüğün Gücü, Star TV'de Belalı Karakol isimli yabancı sinema, TRT1'de Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey, Fox TV'de Aile Hükümeti isimli yerli sinema filmleri ekranlarda yer aldı. TV8'de MasterChef All Star'ın yeni bölümüyle heyecanlı anlar yaşanırken, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle seyirciye eğlenceli anlar yaşattı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 2 Eylül 2023 reyting sonuçları

2 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show tekrar bölümü yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür Show tekrar bölümü, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show tekrar bölümü yer aldı.

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