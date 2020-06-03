2 Haziran 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı! İşte reyting sonuçlarında en çok izlenen programlar

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:46

TİAK araştırma kurulunun yaptığı değerlendirmelere göre Türkiye'de reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar belli oldu. Kanalların reyting yarışında hangi programın en çok izlenenler arasında olduğu merak ediliyor. 2 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Salı reyting sonuçları...

Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. İşte Salı akşamının reyting sonuçları. Reyting sonuçları sıralamasında bir önceki günün en çok izlenen ilk 10 programı ve hangi kanallara ait olduğu gösteriliyor. Kanalların seyircinin beğenisine sunduğu yerli ve yabancı sinema filmler, yayınlanan diziler, gündüz kuşağında yeni bölümleriyle ekrana gelen magazin programları, haber kanalları arasında yaşanan reyting çekişmesi sonuçları belli oldu.

2 Haziran 2020 Reyting sonuçları

2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Dün akşam Atv'de 'Doktor Strange' filmi, Star Tv'de 'Köşeyi dönen adam' filmi, TV8'de ise Survivor yarışması ekranlara geldi. Televizyon programları arasında en çok izlenen yarışma progamı Survivor'da eleme gecesinde bir kişi adaya veda etti. İzledikleri programların, dizilerin ve filmlerin hangi sırada olduğunu merak eden izleyenler dünkü reyting sonuçlarını merak ediyor. İşte 2 Haziran 2020 Salı reyting sonuçları



2 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor”, 2.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor”, 2.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Güldür Güldür Show” filmi yer aldı.

1 Haziran reyting sıralaması ise şöyle;

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor”, 2.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor”, 2.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Güldür Güldür Show” filmi yer aldı.

İŞTE REYTİNG TOTAL'DEKİ İLK 10 PROGRAM

AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 PROGRAM

Not: TİAK’ın aldığı karar sebebiyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını veremiyoruz