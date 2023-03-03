2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor 2023, Camdaki Kız, Al Sancak reyting sıralaması

2 Mart reyting sonuçları: Perşembe Kanal D'de Camdaki Kız, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Aynı zamanda Survivor 2023 heyecan dolu bir bölümle TV8'de seyirciyle buluşurken, Fox TV'de Adım Farah dizisi ilk bölümüyle yeniden ekranlarda yer aldı. Peki en çok ne izlendi? İşte 2 Mart 2023 reyting sonuçları



2 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Ömer", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Al Sancak", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Ömer", 2.sırada yine "Al Sancak", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Basel-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.

2 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.