2 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Survivor, Yasak Elma, Şarkılar Bizi Söyler reyting sıralaması

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Hedefim Sensin, Atv'de Vanguard, TRT1'de Bayram Havası ve Show Tv'de Eltilerin Savaşı izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 2 Mayıs reyting sıralaması

2 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.