2 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması

2 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Garip, Kardeşlerim, İftarlık Gazoz ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 2 Nisan 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 2 Nisan reyting sıralaması

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Kasaba Doktoru ön izleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kasaba Doktoru ön izleme, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1

4 SURVIVOR ALL STAR TV8

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 KARDESLERIM ATV

9 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 KARDESLERIM ATV

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D