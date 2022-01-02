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Medya

2 Ocak 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? O Ses Türkiye, Güldür Güldür Show, Gönül Dağı reyting sıralaması

2 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Bizum Hoca 2, O Ses Türkiye Yılbaşı, Maske Kimsin Sen?, Örümcek Adam: Evden Uzakta, Yol Arkadaşım 2 ve Gönül Dağı-Kurban izleyenleriyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ocak 2022 reyting sonuçları

2 Ocak 2022 Pazar 09:39 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 09:39
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2 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Bizum Hoca 2, Atv'de Örümcek Adam: Evden Uzakta, Star Tv'de Yol Arkadaşım 2, FOX Tv'de Maske Kimsin Sen?, Tv8'de O Ses Türkiye Yılbaşı, TRT1'de Gönül Dağı- Kurban ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 2 Ocak 2022 reyting sonuçları

2 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

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