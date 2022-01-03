3 Ocak 2022 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:33

2 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı; Sakar Şakir, Çember: Ölüm Meleği, MasterChef Türkiye, Maske Kimsin Sen? ve Kung Fu Panda 3 izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ocak 2022 reyting sonuçları

2 Ocak 2022 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Çember Ölüm Meleği (T.S) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada MasterChef Türkiye , üçüncü sırada ise Maske Kimsin Sen yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM