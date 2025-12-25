2. Platin Melek Ödülleri... Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ''Yılın Gazetecisi'' ödülüne layık görüldü

Ödülünü Doç. Dr. Fatma Çakmak'ın elinden alan Özkan, kadınlara tahsis edilen bir ödülün kıymetine atıf yaparak "istisnalar elbette vardır ama hiçbir kadının başarı hikayesi kendisiyle başlamaz. Hepimiz annelerimizin eseri ve devamıyız" şeklinde konuştu. Özkan'a By Kadın Dergisi Yayın Yönetmeni Barış Yazıcı tarafından kadın medya çalışanları adına onur ödülü de takdim edildi.

"Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye" sloganıyla verilen 2. Platin Melek Ödüllerinde bu yıl Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin "Yılın Belediye Başkanı" ödülü aldı. Abana Belediye Başkanı Seda Oyar "Yılın Girişimci Belediye Başkanı", Memnune Kayhan "Yılın Başarılı STK Başkanı", Sezen Yüce "Yılın Başarılı Ana Haber Spikeri", Doç. Dr. Şenay Yılmaz "Yılın Başarılı Tıp Akademisyen", Prof. Dr. Fatma Geçikli "Sosyal Bilimler Alanında Yılın Akademisyeni", TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk "Yaşam Boyu Başarı", Tuğçe Ilgar "Yılın Başarılı Kadın Muhtarı" ödülüne değer görüldü.

TRT'nin efsanevi spikerinden Zafer Kiraz'ın sunumunu yaptığı, Devlet Sanatçısı Selahattin Alpay'ın mini bir konser verdiği ödül törenine Bilecik eski Milletvekili ve İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı da katılarak ödül takdim etti.