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Medya

2 Şubat reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Al Sancak reyting sıralaması

2 Şubat 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Al Sancak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tuzak, Dokuz Oğuz, Aldatmak dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

3 Şubat 2023 Cuma 09:47 - Güncelleme:
2 Şubat reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Al Sancak reyting sıralaması
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2 Şubat reyting sonuçları: Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Fox TV'de Dokuz Oğuz dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 2 Şubat 2023 reyting sonuçları

2 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Al Sancak, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Al Sancak, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

2 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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