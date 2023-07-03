2 Temmuz reyting sonuçları: Buz Devri 3, MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere reyting sıralaması

2 Temmuz 2023 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Pazar akşamı; Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı, Büyükbaba İle Savaş, Şaban Oğlu Şaban, Hükümet Kadın 2, Deli Deli Küpeli, MasterChef All Star ve Vermem Seni Ellere dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 2 Temmuz reyting sonuçları

2 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



2 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Vermem Seni Ellere", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Kanal D'de tekrar ekrana gelen yabancı sinema "Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Vermem Seni Ellere", 3.sırada "Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı" yer aldı.