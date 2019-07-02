2 Temmuz reyting sonuçları! Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?

‘2 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?’ sorularına medya severler tarafından yanıt aranıyor. Hangi programın kaçıncı sırada yer aldığı merak ediliyor. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak listelenecek. 2 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar gelir gelmez sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam reyting sıralamasında zirveye oynayacak yayınlar arasında Kanal D’de Çarkıfelek, Star’da Erkenci Kuş, Show TV’de Bana Masal Anlatma, ATV’de Kimse Bilmez, TRT1’de Alileler Yarışıyor, TV8’de ise Survivor Türkiye-Yunanistan ekranlara gelecek. 25 Haziran Salı günü Total’de Kimse Bilmez dizisi birinci olurken AB ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci olmuştu. İşte detayları…

2 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

2 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir