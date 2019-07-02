29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6387
  • 6,378
  • 253.212
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

2 Temmuz reyting sonuçları! Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?

Vatandaşlar, ‘2 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?’ sorularına yanıt arıyor. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak listelenecek. 2 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar gelir gelmez sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam reyting sıralamasında zirveye oynayacak yayınlar arasında Kanal D’de Çarkıfelek, Star’da Erkenci Kuş, Show TV’de Bana Masal Anlatma, ATV’de Kimse Bilmez, TRT1’de Alileler Yarışıyor, TV8’de ise Survivor Türkiye-Yunanistan ekranlara gelecek. İşte 2 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detaylarında…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘2 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir?’ sorularına medya severler tarafından yanıt aranıyor. Hangi programın kaçıncı sırada yer aldığı merak ediliyor. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak listelenecek. 2 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar gelir gelmez sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam reyting sıralamasında zirveye oynayacak yayınlar arasında Kanal D’de Çarkıfelek, Star’da Erkenci Kuş, Show TV’de Bana Masal Anlatma, ATV’de Kimse Bilmez, TRT1’de Alileler Yarışıyor, TV8’de ise Survivor Türkiye-Yunanistan ekranlara gelecek. 25 Haziran Salı günü Total’de Kimse Bilmez dizisi birinci olurken AB ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci olmuştu. İşte detayları…

2 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

2 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

 

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son dakika... TSK terör inlerini yerle bir etti

Son dakika... TSK terör inlerini yerle bir etti

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Dünyada bir ilk! Bu bomba Malatya'da üretildi

Dünyada bir ilk! Bu bomba Malatya'da üretildi

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi
 

POPÜLER HABERLER

İzmir´de bir gemide patlama sonrası yangın çıktı

İzmir´de bir gemide patlama sonrası yangın çıktı

Mutluluk veren yiyecekler

Mutluluk veren yiyecekler

Fortune 500: Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Fortune 500: Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA