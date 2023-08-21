20 Ağustos Pazar reyting sonuçları: MasterChef, Yaz Şarkısı reyting sıralaması

20 Ağustos 2023 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda Gündüz kuşağı ve gece kuşağında birbirinden farklı programlar yayınlandı; Cumartesi televizyonlarda Koruyucu, Hababam Sınıfı uyanıyor, Kalp Yarası, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Yaz Şarkısı, Patron Mutlu Son İstiyor, Karateci Çocuk ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 20 Ağustos reyting sonuçları

20 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



20 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Jurassic Park Yıkılmış Krallık yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Karateci Çocuk yer aldı.

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 YAZ SARKISI FOX

4 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) SHOW TV

5 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

6 KARATECI COCUK (Y.S) TRT 1

7 MEG DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

10 KORUYUCU (Y.S) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

4 MEG DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) ATV

5 HER GONULDE BIR ASLAN YATAR (T.S) SHOW TV

6 EVRIM AKIN ILE EV GEZMESI KANAL D

7 KORUYUCU (Y.S) KANAL D

8 KARATECI COCUK (Y.S) TRT 1

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 STADYUM TRT SPOR

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KARATECI COCUK (Y.S) TRT 1

4 MEG DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) ATV

5 HER GONULDE BIR ASLAN YATAR (T.S) SHOW TV

6 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) SHOW TV

7 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

8 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 YAZ SARKISI FOX