20 Haziran reyting sonuçları: MasterChef Türkiye All Star, Vermem Seni Ellere, Bekle Beni Sevgilim reytingleri

20 Haziran 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Bekle Beni Sevgilim, Organize İşler, Kartal Eddie, Vermem Seni Ellere dizisinin tekrar bölümü, Creed: Efsane'nin Doğuşu, Nitro Rush, MasterChef Türkiye All Star, Kısmet ve Güldür Güldür Show izleyiciyle buluştu. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 20 Haziran reyting sonuçları

20 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



20 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 VERMEM SENI ELLERE (TKR) ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 GELINIM MUTFAKTA KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 VERMEM SENI ELLERE (TKR) ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 VERMEM SENI ELLERE (TKR) ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ORGANIZE ISLER (T.S) (TKR) STAR TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV