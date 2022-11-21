20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları: Yargı, 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı, Tozluyaka reyting sıralaması

20 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin yeni bölümü ve Üç Kız Kardeş, Show TV'de Güzel Günler dizisi, TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV ekranlarında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, TRT1'de Dünya Kupası açılış seramonisinin ardından 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Ekvator" maçı, Fox TV'de Tozluyaka dizisi ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki en çok ne izlendi? İşte 20 Kasım 2022 reyting sonuçları

20 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.