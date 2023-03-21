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Medya

20 Mart reyting sonuçları: Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Ömer reyting sıralaması

20 Mart reyting sonuçları: Dün akşam Kanal D'de Veda Mektubu, Fox TV'de Yasak Elma, Star TV'de Ömer, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Show T'de Aile dizisi tekrar bölümü ile ekranlarda yer alırken, TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte Pazartesi dizilerinin reyting listesi

21 Mart 2023 Salı 09:53 - Güncelleme:
20 Mart reyting sonuçları: Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Ömer reyting sıralaması
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20 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, Fox TV'de Yasak Elma, Star TV'de Ömer, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Reyting, herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamını gösteren bir ölçüm sistemidir. Peki Pazartesi reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 20 Mart 2023 reyting sonuçları

20 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.

20 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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