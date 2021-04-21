21 Nisan 2021 Çarşamba 02:21 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 02:21

Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? sorusunun cevabı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 20 Nisan reyting sonuçları 2021 reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 20 Nisan reyting sonuçları 2021

Salı akşamı Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Sefirin Kızı, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX Tv'de Baraj dizisi yayınlandı.

20 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da Anlı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Üçüncü Sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

AB İLK 5 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV