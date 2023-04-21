İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4033
  • EURO
    21,2715
  • ALTIN
    1248.35
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 20 Nisan reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması
Medya

20 Nisan reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması

20 Nisan 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Gülcemal ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 20 Nisan reyting sonuçları

21 Nisan 2023 Cuma 07:28 - Güncelleme:
20 Nisan reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması
ABONE OL

20 Nisan reyting sonuçları: Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Fox TV'de Gülcemal, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize, TRT1'de ise Al Sancak isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 20 Nisan 2023 reyting sonuçları

20 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Camdaki Kız" dizisinin özeti yer aldı.

20 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.