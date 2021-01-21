20 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

21 Ocak 2021 Perşembe 09:22 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:22

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Çarşamba akşamı yarışta Sadakatsiz, Benim adım Melek ve Doğduğun ev kaderindir ve Survivor 2021 kıyasıya mücadele verdi. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 20 Ocak 2021. reyting sonuçları…

Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Yaparsın Aşkım, Kuruluş Osman, Sonsuzluk Projesi ve Benim Adım Melek dizileri izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Sadakatsiz özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Sadakatsiz özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BESIKTAS-CAYKUR RIZESPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 BENIM ADIM MELEK TRT 1

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

5 BESIKTAS-CAYKUR RIZESPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BENIM ADIM MELEK TRT 1

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV