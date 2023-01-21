20 Ocak reyting sonuçları: Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması

20 Ocak reyting sonuçları: Cuma Kanal D'de önce Melekler ve Şeytanlar, hemen ardından da açan Kovalanır isimli yabancı sinema filmleri yayınlanırken, Show TV'de Kızılcık Şerbeti isimli dizinin yeni bölümünden sonra yabancı sinema Tehlikeli Görev seyirciyle buluştu. TV8'de ise Recep İvedik 6 seyirci karşısına çıktı. Dizi seveler için ise bu akşam ATV'de Ateş Kuşları, TRT1'de Barbaros Hayreddin, Star TV'de Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkarken, Fox TV'de İyilik dizisi Final bölümüyle son kez ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 20 Ocak 2023 reyting sonuçları

20 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



20 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Atv'de ilk bölümü ekrana gelen "Ateş Kuşları", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yalı Çapkını", 2.sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada Atv'de ilk bölümü ekrana gelen "Ateş Kuşları" yer aldı.

20 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.