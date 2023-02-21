20 Şubat reyting sonuçları: Kılıç Savaşları, Ömer, İyi ki Varsın Eren reyting sıralaması

20 Şubat reyting sonuçları: Pazartesi Kanal D'de Cehennem Melekleri 2 isimli Yabancı sinema filmi ekrana gelirken, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı dizisi seyirciyle buluştu. Star'da Ömer dizisi, TRT1'de ise Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Fox TV'de Yasak Elma (tekrar), Show TV'de Kılıç Savaşları isimli sinema filmi ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 20 Şubat 2023 reyting sonuçları

20 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



20 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", ikinci sırada Kanal D'de ekrana gelen "Tarafsız Bölge", üçüncü sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise birinci sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", ikinci sırada Fox TV'de yayınlanan "Hayata Tutunanlar", üçüncü sırada "Tarafsız Bölge" yer aldı.

20 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.