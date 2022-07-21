20 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Seversin, Gizli Saklı, Kara Tahta reyting sıralaması

20 Temmuz 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Korkusuz Korkak, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Duy Beni, FOX Tv'de Gizli Saklı, Star Tv'de Hükümet Kadın 2, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 20 Temmuz 2022 reyting sonuçları

20 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tokatçı , üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Kara Tahta aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Tokatçı aldı.

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. A kanalında yayınlanan bir programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini beLirler.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.