İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2023 Cuma / 4 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8774
  • EURO
    29,9842
  • ALTIN
    1701.56
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 20 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen reyting sıralaması
Medya

20 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen reyting sıralaması

20 Temmuz 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Pek Yakında, Kendi Düşen Ağlamaz, Fazla Şapma ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 20 Temmuz reyting sonuçları

21 Temmuz 2023 Cuma 07:21 - Güncelleme:
20 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen reyting sıralaması
ABONE OL

Perşembe akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici ile buluşacak. Aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef All Star ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti. Star TV'de ise Pek Yakında, Fox TV'de Fazla Şaapma isimli yerli sinema filmi ekrana geldi. Peki reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 20 Temmuz 2023 reyting sonuçları

20 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 3. sırada ise Fox'ta ekranlara gelen "Gülcemal", dizisi yer aldı.

20 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.