20 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen reyting sıralaması

Perşembe akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici ile buluşacak. Aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef All Star ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti. Star TV'de ise Pek Yakında, Fox TV'de Fazla Şaapma isimli yerli sinema filmi ekrana geldi. Peki reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 20 Temmuz 2023 reyting sonuçları



20 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



20 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 3. sırada ise Fox'ta ekranlara gelen "Gülcemal", dizisi yer aldı.

20 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.