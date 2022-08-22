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Medya

21 Ağustos Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Gül Masalı, Masterchef, Tozluyaka reyting sıralaması

21 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Uzaydan Gelen Fırtına, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Öldürme Arzusu, Star'da Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Sakar Şakir dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Ağustos 2022 reyting sonuçları

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
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21 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklanıyor. Pazar akşamı; Gül Masalı, Tozluyaka, Sakar Şakir, Öldürme Arzusu, Çok Güzel Hareketler 2, Uzaydan Gelen Fırtına, Masterchef Türkiye 2022, Köyden İndim Şehire, Balkan Ninnisi izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Ağustos 2022 reyting sonuçları

21 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Gül Masalı", 3.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Gül Masalı", 3.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

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