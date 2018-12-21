21 Aralık reyting sonuçları 2018 Arka Sokaklar mı İstanbullu Gelin mi Gülperi mi kim birinci oldu

21 Aralık reyting sonuçları yayında mı? 2018 Arka Sokaklar mı İstanbullu Gelin mi Gülperi mi kim birinci oldu? 21 Aralık 2018 reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması merak ediliyor. Sevilen diziler arasındaki reyting savaşı Cuma akşamı da devam etti. Star TV’nin en iddialı dizisi İstanbullu Gelin reytingleri nasıl? Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar TOTAL reyting sıralaması nasıl? Geçen haftaki reyting sonuçlarında Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar Total'de zirveyi kaptı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber zirvede yer aldı. Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Gülperi üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar (ÖZET), beşinci sırada Kızım, altıncı sırada Payitaht Abdülhamid , yedinci sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinci, İstanbullu Gelin kinci, Payitaht Abdülhamid üçüncü sırada yer aldı.20 Aralık’ın en çok izlenen dizilerinden biri de Avlu oldu oldu reyting sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Çarpışma on ikinci, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Fenerbahçe-Giresunspor maçı ise yirmi ikinci sırada yer aldı İzlenme Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte 21 Aralık reyting sonuçları son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 14 ARALIK 2018

14 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Cuma günü ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar Total'de zirveyi kaptı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber zirvede yer aldı. Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Gülperi üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar (ÖZET), beşinci sırada Kızım, altıncı sırada Payitaht Abdülhamid , yedinci sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinci, İstanbullu Gelin kinci, Payitaht Abdülhamid üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada Arka Sokaklar, beşinci sırada Kızım, altıncı sırada Gülperi, yedinci sırada ise İstanbullu Gelin (Özet) yer aldı.

20 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarının açıklanması ile birlikte izleyicilerin meraklı bekleyişi de son buldu. Dün akşam reytinglerde ilk sırayı yine Bir zamanlar Çukurova aldı. 20 Aralık’ın en çok izlenen dizilerinden biri de Avlu oldu oldu reyting sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Çarpışma on ikinci, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Fenerbahçe-Giresunspor maçı ise yirmi ikinci sırada yer aldı.Total reyting sonuçlarının ilk 20 sırası haberimizde.

TOTAL

AB

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR? Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.