21 Aralık reyting sonuçları 2018 Arka Sokaklar mı İstanbullu Gelin mi Gülperi mi kim birinci oldu
21 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 2018 Arka Sokaklar mı İstanbullu Gelin mi Gülperi mi kim birinci oldu? 21 Aralık 2018 reyting sıralaması merak ediliyor. Reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralamasında son durum nedir? Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin reytingleri nasıl? Kanal D’nin eskimeyen dizisi Arka Sokaklar reytinglerde zirvede mi? Show TV’nin efsane dizisi Gülperi reytingleri ne durumda? Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total puan türünde 21.04 share alan Arka Sokaklar birinci sırada, 14.96 share alan Gülperi üçüncü sırada, 15.02 share alan Arka Sokaklar özet dördüncü sırada, 11.32 share alan Kızım beşinci sırada, 10.16 share alan Payitaht Abdülhamid altıncı sırada, 8.39 share alan Şahin Tepesi on birinci sırada yer aldı. AB puan türünde 13.85 share alan İstanbullu Gelin ikinci, 13.38 share alan Payitaht Abdülhamid üçüncü, 12.26 share alan Arka Sokaklar dördüncü, 9.24 share alan Şahin Tepesi sekizinci oldu. 20 Aralık’ın en çok izlenen dizilerinden biri de Avlu oldu oldu reyting sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Çarpışma on ikinci, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Fenerbahçe-Giresunspor maçı ise yirmi ikinci sırada yer aldı. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez..
21 Aralık reyting sonuçları yayında mı? 2018 Arka Sokaklar mı İstanbullu Gelin mi Gülperi mi kim birinci oldu? 21 Aralık 2018 reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması merak ediliyor. Sevilen diziler arasındaki reyting savaşı Cuma akşamı da devam etti. Star TV’nin en iddialı dizisi İstanbullu Gelin reytingleri nasıl? Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar TOTAL reyting sıralaması nasıl? Geçen haftaki reyting sonuçlarında Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar Total'de zirveyi kaptı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber zirvede yer aldı. Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Gülperi üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar (ÖZET), beşinci sırada Kızım, altıncı sırada Payitaht Abdülhamid , yedinci sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinci, İstanbullu Gelin kinci, Payitaht Abdülhamid üçüncü sırada yer aldı.20 Aralık’ın en çok izlenen dizilerinden biri de Avlu oldu oldu reyting sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Çarpışma on ikinci, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Fenerbahçe-Giresunspor maçı ise yirmi ikinci sırada yer aldı İzlenme Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte 21 Aralık reyting sonuçları son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...
21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 14 ARALIK 2018
14 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Cuma günü ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar Total'de zirveyi kaptı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber zirvede yer aldı. Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Gülperi üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar (ÖZET), beşinci sırada Kızım, altıncı sırada Payitaht Abdülhamid , yedinci sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinci, İstanbullu Gelin kinci, Payitaht Abdülhamid üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada Arka Sokaklar, beşinci sırada Kızım, altıncı sırada Gülperi, yedinci sırada ise İstanbullu Gelin (Özet) yer aldı.
20 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçlarının açıklanması ile birlikte izleyicilerin meraklı bekleyişi de son buldu. Dün akşam reytinglerde ilk sırayı yine Bir zamanlar Çukurova aldı. 20 Aralık’ın en çok izlenen dizilerinden biri de Avlu oldu oldu reyting sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Çarpışma on ikinci, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Fenerbahçe-Giresunspor maçı ise yirmi ikinci sırada yer aldı.Total reyting sonuçlarının ilk 20 sırası haberimizde.
TOTAL
AB
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