21 Aralık reyting sonuçları: Camdaki Kız, Tuzak, Hayatımın Şansı reyting sıralaması

21 Aralık reyting sonuçları: Çarşamba Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Balkan Ninnisi, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Fox TV'de ise Hayatımın Şansı dizisi tekrar bölümüyle ekranlarda yer aldı. Peki en çok ne izlendi? İşte 21 Aralık 2022 reyting sonuçları

21 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



21 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.