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Medya

21 Aralık reyting sonuçları nasıl şekillendi? O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

21 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Sipahi, O Kız, MasterChef Türkiye, Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman, Çöp Adam ve Kasaba Doktoru programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

22 Aralık 2022 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
21 Aralık reyting sonuçları nasıl şekillendi? O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması
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21 Aralık reyting sonuçları: Çarşamba Kanal D'de O Kız, Star TV'de Çöp Adam, Fox TV'de Hayatımın Şansı, TRT1'de Kasaba Doktoru, ATV'de Kuruluş Osman isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 21 Aralık 2022 reyting sonuçları

21 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. 21 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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