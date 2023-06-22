21 Haziran reyting sonuçları: MasterChef Türkiye All Star, Üvey Anne, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması

21 Haziran reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de yabancı sinema filmi 2012 yayınlanırken, aynı saatlerde Show TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor, Fox TV'de Recep İvedik 6, Star TV'de ise Görümce isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluştu. TV8'de MasterChef Türkiye All Star yarışmasında kadro yarışı devam ederken TRT1'de Benim Güzel Ailem isimli dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 21 Haziran 2023 reyting sonuçları



21 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



21 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Çöp Adam dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Çöp Adam dizisi yer aldı.

21 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.