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Medya

21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Ego, Güzel Günler, Teşkilat reyting sıralaması

21 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamı Kanal D'de Alita: Savaş Meleği isimli yabancı sinema filmi seyirci karşısına çıkarken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 seyirciye eğlenceli anlar yaşatırken, Survivor 2023'te rekabet hız kesmeden devam etti. Öte yandan TRT1'de Teşkilat, Show TV'de Güzel Günler dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, Fox TV'de EGO dizisi final bölümüyle son kez izleyiciyle buluştu. İşte 21 Mayıs 2023 reyting sonuçları

22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Ego, Güzel Günler, Teşkilat reyting sıralaması
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21 Mayıs 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Alita: Savaş Meleği, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor 2023, Teşkilat, Güzel Günler dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, EGO dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 21 Mayıs reyting sonuçları

21 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survıvor yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

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