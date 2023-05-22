21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Ego, Güzel Günler, Teşkilat reyting sıralaması

21 Mayıs 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Alita: Savaş Meleği, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor 2023, Teşkilat, Güzel Günler dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, EGO dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 21 Mayıs reyting sonuçları

21 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



21 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survıvor yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM