21 Şubat 2021 reyting sonuçları: Pazar reyting sıralamasında dün en çok ne izlendi?

22 Şubat 2021 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:15

Dün Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Tövbeler Olsun, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi izleyenleriyle buluştu. Reyting sonuçları, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Buna göre; Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Pazar akşamı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.



21 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Kefaret, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

20+ ABC1 İzleyici Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Kefaret yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SURVIVOR TV8

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 KEFARET FOX

5 A.RIZA SHOW TV

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 HERCAI ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 KEFARET FOX

3 SURVIVOR TV8

4 KEFARET (OZET) FOX

5 MENAJERIMI ARA STAR TV

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 A.RIZA SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 STAR ANA HABER STAR TV