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Medya

21 Şubat reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor 2023 reyting sıralaması

21 Şubat 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Mucize Aşk, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Bakış Açısı, Taçsız Prenses ve Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting listesi

22 Şubat 2023 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
21 Şubat reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor 2023 reyting sıralaması
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21 Şubat reyting sonuçları: Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Show TV'de Mucize Aşk, TRT1'de ise Ayla isimli sinema filmleri ekranlarda yer alırken, deprem felaketinin ardından ilk defa yayınlanan Survivor 2023 TV8'de izleyici karşısına çıktı. Peki Reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 21 Şubat 2023 reyting sonuçları

21 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Akıl Çemberi" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2.sırada Fox TV'de yayınlanan "Büyük Yıkım 9. Gün", 3. sırada "Akıl Çemberi" yer aldı.

21 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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