22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Güldür Güldür Show, Tozluyaka ve Masterchef reyting sonuçları

22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı, izleyici ve reklam veren firmalar tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı ATV'de Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Kartal Eddie, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de IP Man: Son Dövüş, Star'da Kuşatma ve Show TV'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Ağustos 2022 reyting sonuçları

22 Ağustos 2022 Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

22 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Fox TV'de izleyiciyle buluşan "Tozluyaka", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye", 3.sırada "Tozluyaka"nın özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Tozluyaka" 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.