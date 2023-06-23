22 Haziran reyting sonuçları: MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal reyting sıralaması

22 Haziran reyting sonuçları; Perşembe akşamı Kanal D'de Servet Operasyonu isimli yabancı sinema filmi ekranlarda yer alırken, Star TV'de Eltilerin Savaşı isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu. Fox TV'de Gülcemal dizisinin yeni bölümü yayınlanırken, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz isimli yeni dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? Programı ve TV8'de MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 22 Haziran 2023 reyting sonuçları



22 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



22 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" dizisinin final bölümü Total'de reytinglerde birinci sırayı alırken, ikinci sırada Atv'de gösterilen "Aldatmak" dizisi, üçüncü sırada ise TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" dizisi yer aldı.

22 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.