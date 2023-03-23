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Medya

22 Mart reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam reyting sıralaması

22 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 yarışması ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

23 Mart 2023 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
22 Mart reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam reyting sıralaması
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22 Mart reyting sonuçları: Çarşamba akşamı Kanal D'de başrolleri Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kraliçe isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Fox TV'de Adım Farah, ATV'de Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta gün değişikliği yaparak yeni bölümüyle ekrana geldi. TV8'de ise Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 22 Mart 2023 reyting sonuçları

22 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

22 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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