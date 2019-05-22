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22 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun hangi dizi kaçın reytinglerde kaçıncı oldu?

Vatandaşlar, ’22 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Çarşamba günlerinin sevilen dizileri Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun’un reytinglerde kaçıncı olacağı herkesin takibinde. Sen Anlat Karadeniz, 15 Mayıs’ta akşamı Akhisar-Galatasaray maçı nedeniyle ekranlara gelemediği için reyting sıralamasında yer almamıştı. Bu hafta kaçıncı olacağı herkes tarafından merak ediliyor. 22 Mayıs reyting sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ayrıntıları sayfamızdan takip edebilirsiniz. 15 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta olduğu gibi yine her üç kategoride de birinci olmuştu. İşte ayrıntılar…

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22 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi kaçıncı oldu? Soruları dizi severler tarafından merak ediliyor. Günün en sevilen dizileri Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun’un 22 Mayıs reyting sıralamasında kaçıncı olacağı medyayı yakından takip edenlerin özellikle takibinde. Sen Anlat Karadeniz, 15 Mayıs’ta akşamı Akhisar-Galatasaray maçı nedeniyle ekranlara gelemediği için reyting sıralamasında yer almamıştı. Bu hafta 52. Yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. 22 Mayıs reyting sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ayrıntıları sayfamızdan takip edebilirsiniz. 15 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta olduğu gibi yine her üç kategoride de birinci, özeti ile de 3. olmuştu. Akhisar-Galatasaray karşılaşması AB, Total, ABC1’de ikinci olurken, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber her üç kategoride dördüncü sırada yer almıştı. İşte ayrıntılar…

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ayrıntıları sayfamızdan takip edebilirsiniz

15 MAYIS REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış oldu

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

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